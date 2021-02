Ha riaperto anche il Museo della Marineria

Ha riaperto il Museo della Marineria. Questo è possibile perché la Regione Emilia Romagna è in zona gialla. Così uno dei punti d’eccellenza della città può accogliere ancora visitatori, curiosi e turisti. Il Museo è aperto dal mercoledì al venerdì dalle 16 alle 20. Il biglietto d’ingresso è di due euro, ridotto un euro.

La sala mostra del Museo, quella al piano superiore resta chiusa. Le persone consentite all’ingresso della struttura sono 40 e per quanto riguarda i gruppi non si parla di più di 10 persone. Ma per fortuna le persone ossono essere guidate in più aree del Museo affinché non si concentrino tutte nel padiglione centrale. Nel museo infatti c’è anche l’Antiquarium e la sezione naturalistica.