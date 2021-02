Processo “Da Vinci”, nuove contestazioni per Foschi e la vedova Batani

Ieri mattina, prima di recarsi in tribunale per il processo che lo vede imputato nel caso del Grand Hotel Da Vinci, Roberto Buda aveva postato su facebook un selfie con la scritta “A testa alta!”.

Dopo l’udienza né sorrisi né mugugni, anche se le accuse di abuso d’ufficio – alla luce del nuovo impianto normativo – per l’ex sindaco potrebbero gradualmente attenuarsi.

Non si può dire lo stesso invece per Luciana Perugini (vedova di Tonino Batani) a cui ieri il piemme Filippo Santangelo ha contestato anche l’omesso collaudo di alcune stanze dell’albergo. E lo stesso vale anche per l’ex dirigente all’urbanistica Vittorio Foschi per il quale il Pm ha presentato nuove contestazioni, tanto che i suoi legali hanno richiesto termini per preparare la difesa.