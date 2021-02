Dalla prossima estate in città 300 monopattini a noleggio

Dopo il grande successo registrato a Cesena anche a Cesenatico sono in arrivo i monopattini elettrici a noleggio. Il Comune sta infatti preparando un bando pubblico – atteso per marzo – per attivare il servizio che dovrebbe dotare la nostra città di circa 300 modelli elettrici.

Una bella notizia per gli amanti della mobilità sostenibile (i monopattini sono praticamente ad emissione zero), ma anche un bel grattacapo per gli automobilisti che dovranno imparare a convivere con una nuova tipologia di mezzi che, in altre realtà, ha creato qualche problema alla circolazione ordinaria.

Anche per questo, prima di prendere una decisione definitiva, il Comune si è cautelato prevedendo una sperimentazione che durerà per circa un anno. Al termine del quale, valutati i “pro” e i “contro”, si deciderà se il format dei monopattini a noleggio diventerà parte integrante della nostra mobilità cittadina.