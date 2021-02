Vaccinazione agli over 80: si pensa alla piscina comunale

Ricordiamo che per questi soggetti servirà la prenotazione tramite il sistema Cup, senza prescrizione del medico di medicina generale. Tuttavia, in questa fase, è inutile recarsi agli sportelli poiché al personale medico non sono ancora state fornite tutte le informazioni necessarie.

Da quanto si apprende, sarà il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ad inviare a tutti gli over 80 della Regione una lettera dettagliata in cui, oltre alle ragioni per cui è bene vaccinarsi, fornirà tutte le indicazioni e le tempistiche per la prenotazione.