“Emilia Romagna Covid-free entro l’estate. Se ci sono i vaccini”

Il Governatore ha ricordato che l’Emilia Romagna è “la prima regione per vaccinati complessivi in rapporto alla popolazione che hanno fatto le due dosi. Siamo arrivati a farne diecimila al giorno, possiamo aumentare tantissimo e vaccinare anche noi tutti entro l’estate. Il punto è se ci sono le dosi. Perché dire che vaccineremo tutti è abbastanza semplice, ma bisogna evitare di illudere qualcuno”.

Per quanto riguarda le scadenze elettorali, Bonaccini è stato chiaro: “Votare anche con la pandemia si può fare – ha detto – lo si è già fatto anche pochi mesi fa e lo si può fare più avanti. Io penso che per le amministrative sia più probabile che si voti a giugno”. Ma, sottolinea Bonaccini, “un conto è votare in alcune città anche grandi, un conto è votare per un intero paese”. Una ipotesi che secondo il governatore Pd va assolutamente scartata: “Chi pensa alle elezioni domattina – ha detto – lo fa solo per interessi personali e di parte”.