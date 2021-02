“Mi chiamo Sasha e ho 35 anni”. Toh, si rivede Elena Korovina

Malgrado la maternità ed il tempo che passa anche per lei, Elena Korovina – la “dama nera del Pirata” – continua a far parlare di sè.

Quindici anni dopo, rieccola comparire sul sito di annunci piccole trasgressioni.it dove – presentandosi come “Sasha Lover” di anni 35 (?) – decanta le sue virtù descrivendosi come una “ragazza spettacolare appena arrivata in città”.

In realtà, la bella lituana coinvolta nella tragedia di Pantani vive da molti anni a Riccione dove, con i proventi del suo lavoro, ha anche acquistato diversi appartamenti.

Dopo essere diventata mamma (il padre è un caraibico di sei anni più giovane incontrato in un viaggio in Brasile), Elena tornò sulla ribalta delle cronache locali ormai più di un anno fa quando venne arrestata, ubriaca fradicia, in un bar di Riccione dove aveva preso a sprangate i carabinieri. Dopo una notte in caserma, smaltita la sbornia, venne rimandata a casa con in tasca una denuncia per aggressione a pubblico ufficiale.