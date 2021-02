Ampliamento del cimitero: al via i lavori. Ecco l’investimento

Entro un mese partiranno i lavori per l’ultimo stralcio di ampliamento del cimitero comunale, un’opera che l’amministrazione comunale ha seguito in questi anni portando avanti un percorso mirato a rispondere alle esigenze della cittadinanza. L’ampliamento previsto da questo ultimo stralcio è di ulteriori 100 loculi, dopo i 60 (più 48 ossari) già realizzati. Ma i lavori non finiscono qui perché la ditta CEAR di Ravenna che ha vinto la gara per l’esecuzione dei lavori si è aggiudicata l’appalto con un ribasso del 22% e la cifra risparmiata verrà utilizzata per realizzare l’area per lo spargimento delle ceneri, necessità del cimitero comunale ormai da diverso tempo. Il crono programma prevede che saranno necessari circa 4 mesi per completare i lavori, salvo imprevisti. Già nel corso della prossima settimana la ditta che svolgerà i lavori incontrerà i tecnici comunali per predisporre l’inizio delle operazioni e reperire il materiale necessario a questo ampliamento.