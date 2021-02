Gatteo Mare, trovato con 40 chili di droga: arrestato e rilasciato

L.T., come detto, era un volto molto noto a Gatteo Mare, dove i genitori gestiscono da tempo un albergo in viale Gramsci. Nelle ultime estati, su viale delle Nazioni, aveva preso in gestione, assieme alla moglie, un’elegante bigiotteria e, poco distante, anche uno dei bar storici del paese.

Per la verità, come spesso capita nelle piccole comunità, come si guadagnasse da vivere quel giovane sempre vestito firmato lo avevano capito in tanti e dunque la notizia del suo arresto non ha lasciato particolarmente stupiti, anche se nessuno poteva immaginare che il giro di stupefacenti fosse di così ampie dimensioni.

Dopo aver perso tanti anni fa un fratello in circostanze tragiche, L.T. si era dedicato al business legale della cannabis, un nuovo segmento commerciale dove, con un po’ di spregiudicatezza, i fatturati possono crescere in maniera esponenziale. E lui aveva scelto senza indugio la versione più estrema di quell’attività stringendo contatti con un altro maxi-spacciatore lombardo. Ed è stato proprio l’arresto a Cantù del suo complice a metterlo nei guai.

Per i finanzieri, infatti, non è stato difficile disegnare il percorso della droga e risalire a quello stabilimento di Sogliano dove, in appositi capannoni, la cannabis diventava hascisc.

Il vasto giro di droga garantiva a L.T. introiti molto consistenti e a chi, oggi, si domanda se il gioco valesse la candela, invitiamo a riflettere sull’epilogo di questa bizzarra storia: arrestato dai militari, malgrado i 40 chili di stupefacente trovati nella sua azienda, il giovane è stato rilasciato. Attenderà il processo in regime di libertà.