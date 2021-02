E il Rally di Romagna fa un regalo a tutti i bikers innamorati

“Le iscrizioni stanno procedendo a gonfie vele – spiegano dal Romagna Bike Grandi Eventi – tanto che, ad oggi, registriamo il record storico di presenze con oltre trecento atleti al via dell’edizione 2021. La promozione di San Valentino è un modo per rimarcare lo spirito più autentico della nostra manifestazione che, al di là dei motivi tecnici ed agonistici, resta in primis una grande occasione per coltivare rapporti e condividere una passione”.