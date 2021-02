Le modelle tornano a sfilare: “Al primo flash ho pianto”

“La cosa più bella – aggiunge Sara Mondin, vicentina di Malo – sono state le attenzione di truccatori e parrucchieri che, dopo tanto tempo, mi hanno fatto respirare nuovamente il clima di un vero shooting. Devo dire che, inizialmente, mi sono anche sentita un po’ impacciata perché era da tanto tempo che non sperimentavo i ritmi massacranti di un servizio fotografico. Ma, dopo qualche minuto, mi sono ‘riscaldata’ ed è stato divertente come sempre”.

“Tornare a lavorare è stato un sogno – conclude Chiara Trincanato, fotomodella veneziana di Campagna Lupia – era ormai un anno che non avevo il flash negli occhi e, quando Olé mi ha selezionata, ho subito risposto: ‘Tranquilli, vengo anche gratis’. Era da troppo tempo che non provavo l’ebbrezza di un servizio di moda: il caldo delle luci, i truccatori con il pennello in mano, le stiliste che ti rimproverano per una postura un po’ sciattosa. Insomma, un mondo che adoro e che spero, dopo tanti mesi, possa tornare a lavorare in maniera finalmente regolare”.