Palestre, si spera il 15 febbraio, ma è probabile il 5 marzo

Quando riaprono palestre e piscine? Se lo chiedono in tanti visto che quello del benessere fisico rappresenta per molte persone un aspetto importante della loro vita. Il passaggio in zona gialla ci sta riportando ad un graduale ritorno alla normalità ma, anche in questa fascia, palestre e piscine devono restare chiuse. Al momento, dunque, malgrado gli appelli che si levano da tutta la penisola, non ci sono grandi novità per le strutture sportive. I più ottimisti puntano al 15 febbraio, giorno in cui scade il provvedimento che vieta gli spostamenti tra regioni anche in zona gialla, possono riaprire gli impianti sciistici e ripartono i concorsi con un massimo di 30 persone.