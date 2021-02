Asportano ovaio e tuba a 12enne: aperto fascicolo

Al pronto soccorso cesenate la ragazzina, che da un giorno aveva forti dolori addominali, era stata visitata e dimessa nel giro di un’ora, con la prescrizione di assumere tachipirina e la diagnosi di una forma virale. Poche ore dopo, però, visto che il dolore non si attenuava, tanto da non riuscire a camminare, i genitori la portarono a Ravenna dove, dopo due ecografie, il giorno successivo si decise di trasferirla alla Pediatria di Rimini per torsione dell’ovaio. Nel pomeriggio, l’operazione in laparascopia, che però non riuscì a salvare l’organo. Il fascicolo è in corso di indagini, affidate ai carabinieri coordinati dal pm Francesca Rago.