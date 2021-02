Più forti del Covid, ecco i nuovi progetti di Telemaco

Si chiama #diecidomamdea il nuovo format ideato dall’associazione culturale Telemaco Odv dopo un periodo lastricato da incognite e difficoltà.

“L’emergenza sanitaria – spiegano dall’associazione – ha interrotto bruscamente tutti i nostri progetti, tra cui il fiore all’occhiello dell’associazione, ossia il laboratorio teatrale per i ragazzi disabili della compagnia Tana Liberi Tutti in collaborazione con Calima Spazio Artistico di Sant’Arcangelo. Inoltre, per il secondo anno consecutivo, abbiamo dovuto annullare il nostro saggio di fine anno al teatro Verdi di Cesena. Tuttavia, senza perderci d’animo, siamo ripartiti riprogrammando tutte le nostre attività, ovviamente nel rigoroso rispetto delle misure emergenziali. Ad esempio, il nostro laboratorio teatrale è stato inaugurato in videoconferenza proprio per stare vicino alle persone più fragili, mentre per lo spettacolo “Music Inferno”, una rivisitazione dell’inferno di Dante nel 700° anniversario dalla sua scomparsa, cercheremo di realizzare un libro ed un audio-libro con le voci dei nostri ragazzi”.