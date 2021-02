Sicurezza idraulica: innalzati gli argini del Venone

I lavori svolti hanno permesso il raggiungimento della sommità arginale di 2,2 metri sul livello del mare mediante rialzi ottenuti con rilevati in terra e muretti in cemento armato dove le specificità logistiche lo richiedevano.

Il pacchetto di interventi.

In questi ultimi anni Governo e Regione hanno stanziato oltre 6 milioni di euro per la lotta al dissesto idrogeologico con tre diverse tipologie di interventi: il potenziamento e innalzamento di tutte le strutture arginali dei canali Venone e Vena Madonnina; un collegamento del canale Vena Madonnina all’idrovoro del Venarella; la realizzazione di una vasca di laminazione delle piene del canale Madonnina di oltre 240.000 mq. Contestualmente alle casse di espansione sono previsti anche due laghetti artificiali, scavati per circa tre metri, che si riempiranno con l’acqua di falda e contribuiranno a conferire una vocazione naturalistica all’area, con lo scopo, in futuro, di farla diventare un parco naturale.

Oltre a questi laghetti il progetto prevede anche nuove piantumazioni di alberi ad alto fusto, siepi e cespugli in tutta l’area della cassa. Sulla cintura arginale della cassa sono previste strade di servizio per il passaggio dei mezzi del Consorzio per le manutenzioni ed è già previsto nel progetto in corso di approvazione, di realizzare un tratto di pista ciclabile, di circa due chilometri, per il collegamento tra la via Canale Bonificazione – angolo via Settembrini e l’ingresso principale in città, di via Cesenatico. I tecnici del Consorzio e gli uffici comunali sono già al lavoro per verificare la fattibilità del collegamento di questo nuovo tratto di ciclabile con la Ciclovia del Pisciatello potenziando ancora di più la scelta di mobilità sostenibile verso cui sta andando Cesenatico.