Tari in tempo di Covid: le risposte degli esperti del lavoro

Tari, Cosap, Siae… sigle non sempre comprensibili a tutti, ma non per lo Studio Associato Faggiotto Samorè, che da sempre si occupa delle autorizzazioni amministrative per lo svolgimento dell’attività dei propri clienti.

Oggi parliamo di Tari. Ma cos’è esattamente la Tari?

“Si tratta di un onere che i Comuni riscuotono per pagare il gestore del servizio di smaltimento rifiuti che, per la maggioranza dei Comuni del territorio, è appaltata a Hera Spa. L’importo di questa tassa, calcolata in base alla tipologia di attività e alla superficie produttiva dell’impresa, grava per migliaia di euro sui conti della aziende. E’ quindi assai frequente, soprattutto in questo periodo, durante il quale molte aziende sono chiuse o con un’attività estremamente ridotta, che ci venga chiesto di verificare il corretto calcolo dell’imposta”.

Come si calcola la Tari?

“La tariffa viene determinata dal Comune attraverso un proprio regolamento che differisce da Comune a Comune”.