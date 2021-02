Zero vaccini arrivati. San Marino si rivolge alla Russia

La Repubblica di San Marino pronta ad acquistare il siero Sputnik V. Il governo sammarinese avrebbe infatti dato il suo assenso al vaccino russo.

Lo Sputnik V è già usato in molti Stati del mondo (in Europa è utilizzato solo dall’Ungheria), ma non ha ancora ricevuto l’approvazione né dell’Ema, l’agenzia europea del farmaco, né di quella statunitense.

San Marino però potrebbe andare per la sua strada: del resto, non fa parte della Ue e non ha bisogno dell’approvazione dell’Ema per distribuire vaccini o medicinali.