A Cesenatico la curva dei contagi non si arresta

Sono più di diecimila, in Emilia-Romagna, i morti a causa della sindrome Covid-19 dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore ci sono stati infatti 71 nuovi decessi che portano il totale a 10.022.

Situazione preoccupante a Cesenatico dove, anche ieri, si sono registrati undici casi (dopo i quindici del giorno prima).

In totale nella nostra città i contagiati sono 189, un numero che difficilmente diminuirà nei prossimi giorni, anche in considerazione degli assembramenti registrati in molti locali nell’ultimo fine settimana.

Lo scarso rispetto delle distanze sociali e l’utilizzo intermittente della mascherina avrà – come avvenuto in passato – delle conseguenze inevitabili sull’andamento della curva pandemica. E per il prossimo weekend, quello consacrato alla festa di San Valentino, sarà molto difficile aspettarsi comportamenti diversi.