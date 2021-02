Assembramenti di San Valentino, Rimini pensa a nuova stretta

In pratica, Rimini proverà a copiare il modello veneto del presidente Luca Zaia che ha disposto il blocco dell’asporto già dalle ore 15 vietando anche la musica.

“I giovani prendono da bere con l’asporto e si mettono a ballare lì davanti, questo non deve più succedere”, ha spiegato l’assessore riminese alle Attività economiche, Jamil Sadegholvaad (per altro candidato sindaco Pd), che pare orientato a formalizzare l’obbligo di somministrazione ai tavoli. Il nuovo regolamento potrebbe entrare in vigore già entro il prossimo weekend e sarà il vademecum per tutta la prossima primavera.