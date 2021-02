Bonaccini: “Preoccupano casi riconducibili a varianti”

Intanto, tra gli esperti si fa strada la richiesta di un lockdown più duro per fronteggiare l’esplosione delle varianti del virus: “Gli scienziati fanno gli scienziati – commenta Bonaccini – il nostro dovere è quello di stare attenti come abbiamo sempre fatto all’evoluzione dei contagi, perché il quadro cambia rapidamente e bisogna affrontare le questioni in maniera molto seria, non emotiva, con la responsabilità di dover prendere delle decisioni”.

Ma per valutare ogni soluzione serve al più presto anche l’insediamento dell’esecutivo Draghi. “Siamo anche in attesa del nuovo Governo, che io mi auguro nasca il prima possibile”, aggiunge Bonaccini.