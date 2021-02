Fine settimana con Burian: temperature sotto lo zero

E la neve? Le province che inizieranno per prime a imbiancarsi saranno quelle di Piacenza e Parma e poi, via via, tutte le altre zone appenniniche. In Riviera, da domani, potrebbe cadere qualche fiocco, ma si parla al massimo di cinque centimetri.

Le temperature si attesteranno sui 3°/4° in Romagna per poi crollare, questa notte, fino allo 0, mantenendosi in seguito stabili nel corso della giornata.

Il vento freddo da nord/est, però, contribuirà a peggiorare il quadro e, complice la notte senza nuvole che consentirà al già poco calore di disperdersi, nella mattinata tersa di domenica ci troveremo in Romagna almeno a -2, con massime che, anche in questo caso, potranno toccare in giornata i 4/5 gradi.

Lunedì 15, infine, ci si aspettano valori ancora più bassi, fino a -8 in Emilia e a -5 nell’entroterra romagnolo e per tutta la prossima settimana le condizioni non sembrano destinate a migliorare.