Il Comune ha investito 350mila euro per la manutenzione del verde

Le cifre. Nei mesi scorsi l’assemblea di Cesenatico servizi ha approvato una variazione di budget di € 256.000,00 da destinare al verde pubblico. La variazione di budget di Cesenatico Servizi è arrivata in virtù di alcune voci di spesa sui cui la società ha avuto risparmi, anche dovuti al lockdown, oltre a maggiori risorse legate al venir meno di accantonamenti fatti e si è deciso così di intervenire sulla manutenzione del verde pubblico. L’amministrazione comunale ha aggiunto € 100.000,00 extra bilancio, come già fatto nei due anni scorsi.

“L’attenzione e la cura del verde pubblico di Cesenatico procedono per gradi: stiamo facendo, abbiamo fatto e vogliamo fare ancora. Sono tre anni che aggiungiamo € 100.000,00 di extra a bilancio per impegnarci in questo. Quello di questi mesi è un intervento inedito per quanto riguarda la capillarità delle potature, gli abbattimenti mirati e le nuove piantumazioni. Anche il prossimo triennio dovrà essere caratterizzato da una sensibilità verso il verde: è per il bene di Cesenatico, delle nuove generazioni e anche un traino per il turismo. Come sulla manutenzione delle strade, anche sugli interventi straordinari legati al verde in questi 5 anni abbiamo aumentato le risorse a bilancio per recuperare il terreno perduto. Uno sforzo importante che inizia a dare i suoi frutti e anche la cittadinanza può rendersi conto del lavoro messo in campo “, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.

“Ringrazio Cesenatico Servizi e il dottor Fabio Ceccarelli per il lavoro attento e meticoloso che hanno portato avanti: dietro a questo piano c’è stata sì volontà di agire, ma anche riflessione, studio e idee nuove. Il nostro verde è sempre una priorità e siamo convinti che un intervento del genere possa essere di grande impatto sulla città”, conclude l’assessore Valentina Montalti.