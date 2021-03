Covid, il sindaco: “Siamo di fronte alla terza ondata”

Diretta del sindaco Gozzoli da quiete pre tempesta. Con la calma che lo contraddistingue il primo cittadino è venuto subito al dunque. “La sostanza è questa: a livello nazionale c’è stata una svolta sulla situazione epidemiologica. Purtroppo il trend di altre zone, come Imola, è arrivato in Romagna. Rispetto a gennaio, quand ci fu una riduzione dei contagi, a febbraio abbiamo registrato scostamenti significativi. Sono numeri imparagonabili rispetto la seconda ondata. Se continua il trend anche nei prossimi giorni, in base ai dati che abbiamo, possiamo parlare di essere davanti ad un terzo picco. Oggi a Cesena e nei comuni del cesenate (quindi anche a Cesenatico) ci sono 177 casi di positività e di questi 17 a Cesenatico”.

Cosa sta avvenendo? “Da febbraio si è insediata la variante inglese con un tasso di contagiosità più elevato; ciò ha modificato i parametri. Sono state prese misure anche impopolari e sono in arrivo nuovi contenuti dal Cts per il prossimo Dpcm. È probabile che come territorio romagnolo si sia anticipato una situazione che si sta configurando in Italia almeno nel mondo della scuola. Tutti abbiamo lavorato per la scuola in presenza, ma con la nuova situazione e la variante inglese che dilaga e che aggredisce la fascia entro i 19 anni, ha portato a queste scelte e valutazioni”.