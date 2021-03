Ruba nel negozio e cerca di sfuggire ai carabinieri

Nel pomeriggio del 24 febbraio i carabinieri di Cesenatico hanno “pizzicato”, in flagranza di reato, un 27enne cittadino rumeno di Civitanova Marche, già noto alle forze dell’ordine, per diversi reati. Furto, falsa identità, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale e per finire porto abusivo di armi. Al Romagna Shopping Center i carabinieri hanno notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto all’esterno dell’area commerciale. Era diretto verso un motociclo Honda sh300 rubato a Pesaro lo scorso 20 febbraio. I carabinieri lo hanno fermato e l’uomo ha fornito false generalità per poi spintonarli e tentando ripetutamente con forza di divincolarsi per darsi alla fuga, prima di venire bloccato.