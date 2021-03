8 marzo, il flashmob di Cesenatico VIDEO

Un gruppo di cittadini ha pensato bene di omaggiare le donne con un flashmob in uno dei luoghi simbolo di Cesenatico. Piazza Spose dei Marinai ha fatto da cornice ai messaggi che hanno “lanciato” via etere per ricordare oggi, come ieri e domani, che la violenza sulle donne non è mai una risposta, in nessun motivo. Ecco il flashmob che è andato in scena e che, val la pena dirlo, è stato preparato prima del passaggio in zona rossa.