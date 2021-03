Bam Bam, il nuovo negozio alla faccia del Covid

La coraggiosa Ilaria ci racconta un po’ dispiaciuta che purtroppo per vai delle restrizioni anticovid non le sarà possibile inaugurare il suo negozio ma comunque l’apertura sarà lo stesso un momento di festa visto quanto teneva a questo progetto.

All’interno di ” Bam Bam” si possono trovare capi di abbigliamenti per bambini da 0 a 12 anni, di varie marche dalle più prestigiose come Liu Jo, Nanan, Please a quelle più basiche come Mayoral.

Ilaria ci tiene a specificare che è possibile trovare presso il suo negozio anche una marca tutta naturale che realizza indumenti in fibre naturali, la Bamboom dedicata principalmente ai neonati. Inoltre si possono trovare anche qualche confezione regalo e giochini di sophie la girafe.

Per fronteggiare l’emergenza la titolare ha già creato la pagina facebook e instagram di Bam Bam, che le servirà per mostrare e vendere i prodotti on line ed essendo molto giovane non farà fatica ad utilizzare al meglio le piattaforme social e far conoscere la propria attività a tutti i cittadini e non solo.

Ilaria quindi vi aspetta da domani nel suo Bam Bam, a braccia aperte e mascherina sul viso per farvi conoscere il suo sogno che magari diventerà anche il vostro!

Bam Bam

Viale Carducci 9, Cesenatico

cell. 339 747 1888

bambamcesenatico@libero.it

facebook @BamBamCesenatico

instagram @bambamcesenatico