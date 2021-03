E i ristoranti (per vivere) si riciclano come mense aziendali

In primis, deve esistere un regolare contratto tra ristorante e azienda, con convenzioni per il pranzo nei giorni lavorativi. Inoltre, il locale non sarà mai accessibile a tutti, ma deve essere stilata una lista con i nomi dei lavoratori che usufruiscono del servizio e che deve essere mostrata in caso di controllo (a tal riguardo precisiamo che sono escluse le partite Iva). Alcuni comuni, per altro, richiedono una Scia, ovvero una segnalazione certificata di inizio attività.

In ogni caso, la legge consente questa formula, a patto che – come detto – si rispettino delle norme ben precise. Il servizio mensa certamente non risolve i problemi delle attività, ma può contribuire ad arginare le perdite. E di questi tempi piuttosto che niente…