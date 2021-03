Indie mania con gli Extraliscio

Indie Music Like: la nuove produzioni sono sempre di più. Extraliscio in vetta nella classifica della musica indipendente; primi su 300 nuove proposte. La playlist è diffusa su oltre 300 radio in tutto il territorio nazionale con i format Indie Music Like On Air, Indieland, Classic Rock e Suoni All’Alba e viene inoltre pubblicata sulle riviste Classic Rock, Vinile, Prog e su oltre 50 webzine e music-fanzine.

Il Festival di Sanremo di matrice indie irrompe nella classifica di gradimento più longeva d’Italia e porta sul podio Extraliscio&Davide Toffolo, Colapesce&Dimartino e Madame. In TOP 10 si confermano Gazzelle e Fast Animals And Slow Kids e dall’Ariston arrivano La Rappresentante di lista, Coma_Cose, Willie Peyote, Fulminacci e Lo Stato Sociale. In Top 20 si confermano The Zen Circus, Franco126 e direttamente dalla kermesse sanremese Ermal Meta, Max Gazzè, Wrongonyou, Avincola, Orietta Berti, Ghemon, Malika Ayane e Bugo.