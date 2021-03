L’ultimo saluto a Liliana Succi LE FOTO

Ha sorpreso tutti. Liliana, uno dei volti tipici della ristorazione di Cesenatico se ne è andata con un colpo di scena che, scusate il gioco di parole, ma ha lasciato l’amaro in bocca a tanti. La funzione si è celebrata oggi, lunedì 8 marzo alla chiesa di San Giacomo. Presenti in tanti tra familiari, colleghi ristoratori, dipendenti di una vita e amici venuti anche da fuori città per il proprio omaggio alla regina della ristorazione di Cesenatico. L’allerta Covid e la zona rossa hanno impedito di stare tutti gomito a gomito tra le panche del duomo quindi alcuni hanno atteso fuori in rigoroso silenzio. Altri hanno preso posto nel teatro accanto alla chiesa per assistere alla funzione in streaming.