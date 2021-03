“Patente e libretto, ah no l’abbiamo già…”

Tra i controlli dei militari dell’Arma è finito anche un nigeriano già noto alle forze dell’ordine. Il ragazzo di 24 anni, in Italia senza fissa dimora e senza lavoro era nei pressi del Famila sulla ss16 quando ha visto la paletta alzarsi. Era senza permesso di soggiorno e ora dovrà lasciare l’Italia entro sette giorni. Difficile dire se lo farà visto che non ha un domicilio in Italia.

Infine è incappato nei controlli anche un 52enne di Cesenatico. Purtroppo il suo tasso alcolemico era quasi tre volte oltre il consentito nonostante si trovasse alla guida. E i carabinieri non hanno avuto bisogno di chiedergli la patente perché ce l’avevano già. Gli era stata ritirata in precedenza per lo stesso motivo. Il mezzo è stato confiscato ma gli è stato dato in custodia temporanea.

Fuori dal confine di Cesenatico, più precisamente a Montiano i carabinieri sono intervenuti nei confronti di un agriturismo che per le divise non rispettava il dpcm “anti coronavirus”. Hanno multato dieci clienti perché presenti all’interno dell’esercizio commerciale in violazione del divieto di spostamento dal comune di residenza.