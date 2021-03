Zona rossa: “È l’ultimo miglio, ad aprile arrivano vaccini”

Il sindaco ricorda poi le novità per la scuola in zona rossa: didattica a distanza per tutte le scuole di ordine e grado, chiusura degli asili nido e delle scuole dell’infanzia. Le deroghe in zona rossa sono riservate solo agli alunni disabili e con bisogni educativi speciali.

Per la ristorazione e bar rispetto alla zona arancione scuro non cambia nulla, infatti i bar fino alle 18 possono fare servizio di asporto, mentre i ristoranti fino alle 22. Anche la consegna a domicilio è consentita. “L’elemento di novità rispetto alla zona arancione scuro – spiega il sindaco – riguarda le attività commerciali che sono sospese, restano aperte solo quelle considerate essenziali, come farmacie, parafarmacie, alimentari, librerie, tabacchi, lavanderie. I centro commerciali sono chiusi nel week end a parte la zona alimentare”. Nell’allegato 23 del dpcm del 2 marzo 2021 sono elencati tutte le attività che possono rimanere aperte. Chiusi parrucchieri ed estetiste.

“La spesa fuori Comune in zona rossa non è consentita – spiega il sindaco – Anche a Cesenatico ci sono supermercati e per 20 giorni dobbiamo rimanere nel nostro Comune”.

I cimiteri rimangono aperti.