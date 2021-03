Avrò il Covid? Ecco i sintomi da non sottovalutare

Non c’è dubbio che, rispetto ad un anno fa, di questo virus sappiamo molto di più, anche se la platea dei contagiati presenta sintomi molto diversi. Tant’è che c’è chi si è ammalato e non se n’è neppure accorto e chi invece, purtroppo, non l’ha potuto raccontare.

E allora, visto che in città il numero dei casi si sta progressivamente alzando (è probabile che, al termine della pandemia, sarà contagiato almeno un decimo della popolazione di Cesenatico), ecco – secondo le linee guida dell’Ausl – una piccola guida in caso di necessità per fare le mosse giuste fin dai primi sintomi.

Le spie da non sottovalutare

Il sintomo cui fare più attenzione è la tosse secca e stizzosa che non passa perché non è una caratteristica dell’influenza classica o del raffreddore di stagione. Da non sottovalutare neppure la sensazione di stanchezza profonda (una vera e propria spossatezza) così come anche il generico mal di schiena. Infine, se non si percepiscono odori e sapori, bisogna mettersi in allarme, così come se si ha una febbre prolungata che non passa dopo 3-4 giorni.

E se ho il Covid?

Niente panico. Se il quadro di salute generale non presenta criticità conclamate, molto probabilmente tutto si risolverà con qualche sintomo non particolarmente importante. Bisogna però evitare rigorosamente il fai da te sui farmaci. Ad esempio, non assumere farmaci a base di cortisone nei primi giorni di comparsa della malattia. Nei primi 5 o 6 giorni, infatti, quando il virus è nel sangue, il cortisone ne moltiplica la replicazione. In una seconda fase invece il cortisone può aiutare, ma non va assolutamente preso autonomamente. Gli antinfiammatori, come la tachipirina, servono invece ad alleviare sintomi come febbre o mal di testa.