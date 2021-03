Basket, Pallacanestro Forlì: “Venderemo cara la pelle”

Terza gara consecutiva casalinga per la Pallacanestro 2.015, che domani, mercoledì attende Cento per il recupero della prima giornata (Unieuro Arena, ore 17.00, diretta su TeleRomagna CH 14 DTV). Questa mattina Sandro Dell’Agnello ha parlato in conferenza stampa presentando la partita: “Tutte le partite d’ora in avanti saranno decisive a seconda degli obiettivi di ogni singola squadra e tutti, noi per primi, venderemo cara la pelle per vincere e aggiungere vittorie alla classifica”.

Sarà la terza partita in una settimana per l’Unieuro che, già domenica, ha dimostrato di essere in crescita dal punto d vista fisico rispetto ad una settimana fa: “Il nostro obiettivo primario è ovviamente la vittoria, ma parallelamente vogliamo cercare di allungare la continuità rispetto a quanto fatto domenica, dove siamo andati bene per 25 minuti: ecco, queste gare ci serviranno anche per recuperare al massimo la condizione fisica e tecnica”.