Terapia intensiva, si corre ai ripari. “Situazione complessa”

Complessivamente i posti letti per acuti saliranno a 156. “Un livello di presenze così alto non si è mai registrato al Bufalini, nemmeno a marzo scorso quando l’ospedale aveva superato quota 100 – afferma il direttore del Presidio Ospedaliero Carlo Lusenti – Non ci aspettavamo un incremento simile in così pochi giorni, siamo di fronte ad una situazione inedita e complessa, che va ridefinita e determinata continuamente, a seconda delle necessità e dell’afflusso di pazienti che richiedono un ricovero ospedaliero”.