Covid, rischio zona rossa estesa e un nuovo Dpcm

Il Governo Draghi ha firmato il primo Dpcm che ora rischia di essere modificato, infatti l’Italia va verso una nuova stretta. E sembrano certe nuove restrizioni in arrivo.

Questa mattina (martedì 9 marzo) il Governo ha convocato i tecnici del Comitato Tecnico Scientifico ai quali chiederà quali nuove misure adottare.

Le ipotesi. Si va dall’ipotesi più severa di tre settimane di lockdown generalizzato per provare a vaccinare più persone possibili a quella, più plausibile, della stretta dei parametri che farebbero entrare un territorio in zona rossa. E dunque, come aveva già propsto il Cts, basterebbe che l’incidenza del contagio raggiungesse i 250 casi ogni 100.000 abitanti per far scattare la zona rossa.