Ecopesce, quando il pesce fresco arriva da terra

Ci sono eroi quotidiani. Non solo perché portano avanti la propria impresa in un periodo di incertezza. Ma anche per l’idea su cui si fonda la loro attività. Senza stare troppo a spiegare i valori aggiunti di Ecopesce, partiamo dalla fine, da ciò che è successo sabato scorso proprio per renderli più chiari. A Cesena un gruppo di cittadini ha ricevuto casse di pesce fresco dell’Adriatico direttamente a “casa”. Non c’è stato bisogno di recarsi a Cesenatico. Non solo. Ecopesce infatti ha sviluppato e inscatolato una serie di preparati (leggi dei sughi, ndr) che raccoglie il sapore del così detto pesce dimenticato. A chi ne ha fatto richiesta è stato fornito un nuovo prodotto a base di zanchetti.