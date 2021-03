Il piano è chiaro: Pasqua sacrificata per salvare l’estate

Per questo, anche se le notizie vengono prudenzialmente centellinate, ai vertici delle istituzioni politiche regionali lo schema è chiaro: sacrificare la Pasqua per un’estate più sicura. La scelta non sarà indolore per la Romagna che, già da aprile, cominciava tradizionalmente ad aprire i primi ombrelloni, ma l’idea è che si tratti di una strada obbligata e dunque c’è poco da dibattere.

E’ probabile che il ritorno alla normalità, come lo scorso anno, sia graduale e dunque è difficile pensare, già dopo Pasqua, ad una riapertura dei confini regionali. Come lo scorso anno la circolazione riprenderà per step progressivi e, solo quando i casi di positività saranno tornati sotto controllo, si riapriranno i confini tra regioni, decretando finalmente il via ufficiale della stagione turistica.