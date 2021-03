Muffa e pareti scrostate, il caso del condominio al parco

Che si potesse far di meglio nella scelta della location lo dimostra anche il fatto che quel condominio non è proprio agevole per il fisiologico cambio dell’acqua salata delle vasche. Una prassi che avviene più volte la settimana. “Fa riflettere che si usi un tubo di gomma che perde, che corre dalla strada fino al fianco del condominio. L’acqua salata ha corroso anche l’asfalto e il comune ha dovuto metterci una pezza perché le buche erano diventate troppo fastidiose”.

I problemi alle parti comuni non sono recenti, ma si trascinano da tempo in quell’edificio di tre piani in cui, val la pena ricordarlo, vivono 20 famiglie.