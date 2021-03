No paura day, il Pd Cesena si sveglia: “Sì a sanzioni”

CESENA Ci volevano 15 edizioni di No Paura day, un intervento del sindaco e l’entrata in zona rossa del comune per leggere una nota nel merito del principale partito di Cesena. “Il Partito Democratico – si legge in una nota -, insieme a chi si riconosce nei valori civici che rappresentano la nostra città, non può rimanere indifferente di fronte all’ennesima manifestazione “No Paura Day” che si è tenuta sabato scorso in Piazza del Popolo a Cesena, nonostante Cesena fosse in zona arancione scuro, mentre ne è in programma un’altra sabato prossimo”.