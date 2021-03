Vaccini, si aprono le prenotazioni per gli over 75

Da lunedì 15 marzo partono le prenotazioni in Emilia Romagna per la vaccinazione degli over 75 anni: circa 210mila persone in tutta la regione. “Speriamo che ci sia una prenotazione significativa come è successo per gli over 80 – spiega l’assessore regionale alla sanità, Raffaele Donini – Nei prossimi giorni prenderemo a carico tutti coloro che sono più esposti in caso di infezione da Covid, li contatteremo”.

Si tratta di 188mila persone con patologie gravi più altro mezzo milione di cittadini affetti da malattie meno gravi, ma comunque a rischio se dovessero infettarsi.