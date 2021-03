A Cesenatico il primo rivenditore di pellet col servizio a domicilio

A Cesenatico, sulla Statale Adriatica 16 (accanto a Mobili Riviera e a Sport Bike), ha inaugurato “Adriaticalor”, il primo rivenditore della Romagna specializzato nella vendita di pellet con consegna a domicilio. Un servizio innovativo per un segmento in forte espansione anche nel nostro territorio dove è cresciuta la cultura della sostenibilità ambientale e dunque il ricorso all’energia pulita: “Con la diffusione di una più consapevole coscienza ecologica – spiega il responsabile vendite Matteo Faggion – le stufe a pellet si stanno rapidamente affermando anche nel nostro territorio. In passato utilizzati soprattutto nei casolari di campagna, oggi questi impianti a biomasse ad emissioni zero sono diventati dei veri e propri oggetti di design. Ma a dare un forte rilancio al mercato è stato principalmente il fattore economico, ovvero la garanzia di un risparmio energetico consistente che, abbinato alle detrazioni del conto termico, abbattono i costi primari e ovviamente anche quelli della bolletta del riscaldamento. Infine, come non parlare delle prestazioni? Basta mezzora ad una stufa a pellet per portare la temperatura di un ambiente a 25 gradi”.