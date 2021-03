Auto tira dritto e finisce nel giardino di un’abitazione

Tragedia sfiorata sabato scorso, poco dopo le 21, in via Crispi all’altezza dello sparti-traffico di via Cremona nel quartiere di Ponente dove un’auto è uscita di strada “planando” direttamente nel cortile di un’abitazione.

Il destino ha voluto che, in quel momento, nel giardino della casa non ci fosse nessuno e dunque il bilancio, alla fine, è rincuorante: una ringhiera da rifare e un’auto con diverse ammaccature. Ma, come detto, il bilancio avrebbe potuto essere molto più serio.