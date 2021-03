Beach-volley, il 1° maggio a Cesenatico le finali del Club Series

Se il Covid concederà una tregua sarà un’estate all’insegna del grande sport a Cesenatico.

Il Consiglio Direttivo dell’AIBVC (l’Associazione Italiana di beach-volley), che si è riunito lo scorso fine settimana, ha infatti stabilito la sede delle finali delle Club Series: sarà Cesenatico a ospitare il grandissimo evento, in programma l’1 e 2 maggio.

Una delle sedi storiche italiane del beach volley italiano è pronta ad accogliere tutti i team qualificati delle oltre 50 società partecipanti provenienti da tutta Italia. Ben 40 campi sulla riviera romagnola saranno la cornice perfetta per l’atto conclusivo di un circuito dove più di 1000 atleti si sono dati e continueranno a darsi battaglia per ottenere il biglietto per partecipare alle AIBVC Club Series Finale. Allestimento delle grandi occasioni per la spiaggia libera davanti piazza Andrea Costa, sotto il caratteristico grattacielo di Cesenatico.