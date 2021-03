Lockdown con tante eccezioni. A Cesenatico si esce come prima

Sono bastate 24 ore per capirlo: saremo pure in “zona rossa” ma questo lockdown, con tanta gente in giro per strada, c’entra davvero poco con quello – rigoroso e militaresco – di un anno fa.

Nel marzo scorso eravamo tutti sigillati in casa e, quando si usciva, guardandoci attorno, Cesenatico sembrava Chernobyl. Oggi siamo diventati tutti più spregiudicati e non passa giorno in cui, per qualche ragione, non si esca di casa.

Del resto, l’impianto di limitazioni, per quanto severo, è un colabrodo di eccezioni. Al di là degli improrogabili impegni di lavoro, sono infatti davvero tante le possibilità che ci consentono di lasciare la nostra abitazione: comprare il giornale, un pacco di sigarette, le aspirine in farmacia, la spesa al supermercato o, magari, un paio di scarpe per il piccolo.

Oppure si può passeggiare per fare attività motoria e, tra una strada e l’altra, concedersi magari un caffè d’asporto. Perché la consumazione al tavolo resta bandita, ma un tavolino a cui appoggiarsi fuori non manca mai.