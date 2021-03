Allarme al “Bufalini”: esauriti i 150 posti letto per pazienti Covid

E poi si può uscire per acquistare un paio di mutande, prodotti per l’igiene personale, il toner per la stampante, i cosmetici o per far controllare il cellulare che oggi non prende bene. E poi vuoi non concederti un giretto in erboristeria per una tisana alla malva? E come si può vivere senza soluzione salina per le lenti a contatto? Insomma, ci sono mille ragioni per uscire di casa senza infrangere le limitazioni del dpcm. E, a giudicare da questi primi giorni, le stiamo davvero sfruttando tutte.