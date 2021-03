Bloccato lotto di vaccino AstraZeneca in Emilia Romagna

Anche in Emilia Romagna è stato bloccato un lotto del vaccino AstraZeneca segnalato dall’Aifa, l’agenzia italiana del farmaco. Le dosi sono già state in parte somministrate dai medici di famiglia. Al momento non risultano particolari controindicazioni. L’Aifa in mattinata ha inviato una comunicazione: “A seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi, in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti al lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca, Aifa ha deciso in via precauzionale di emettere un divieto di utilizzo di tale lotto su tutto il territorio nazionale e si riserva di prendere ulteriori provvedimenti, ove necessario, anche in stretto coordinamento con l’Ema”, l’agenzia del farmaco europea.

Aifa sta facendo tutte le verifiche del caso in collaborazione con i carabinieri del Nas. Rispetto a una prima verifica, è emerso che anche in Emilia Romagna un lotto di vaccino è stato bloccato. Le dosi sono state somministrate a Bologna, Modena e Ferrara.