Bonaccini: “La zona rossa non basta, serve di più”

“La zona rossa non basta, serve di più”. Così la pensa il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, secondo cui il “il Governo fa bene, su consiglio degli esperti e degli scienziati, a pensare a come dare una stretta robusta per qualche settimana. Perché c’è bisogno, quando si deciderà di riaprire, di non chiudere più”.

Ospite ieri di Mattino5, il Governatore ha parlato di “contagio in crescita” e di “numeri preoccupanti”, spiegando che “può darsi che la stretta nei week-end possa essere sufficiente”.