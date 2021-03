Questa sera torna in videoconferenza il consiglio comunale

Questa sera, dalle ore 19, si riunisce il consiglio comunale di Cesenatico.

Le modalità saranno quelle, ormai classiche, della videoconferenza, che verrà irradiata dalla piattaforma Lifesize.

All’ordine del giorno la costruzione di un Parco archeologico in rete nei comuni della Valle del Rubicone e la realizzazione dello stralcio di completamento tra la via Emilia a San Giovanni in Compito e il casello autostradale ‘Valle del Rubicone’. Si discuteranno l’interpellanza della Lega in merito sul degrado in centro e la mozione del M5S sulla riduzione della Tari per le imprese e sulle polemiche legate alla gestione dei rifiuti da parte di Hera.