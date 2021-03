Tra dubbi e polemiche si ferma anche “Cesenatico Cammina”

Ha sollevato dubbi e polemiche la decisione di sospendere gli appuntamenti di “Cesenatico cammina”, le passeggiate serali che, con ritrovo due volte alla settimana davanti al Palazzo del turismo di viale Roma, sono state organizzate in questi anni proprio con l’obiettivo di favorire il benessere psico-fisico delle persone.

In tanti hanno sottolineato come sia proprio in periodi come questi che l’attività fisica può aiutare per alzare le difese immunitarie e scongiurare i rischi della cosiddetta sindrome metabolica, il killer silenzioso che – proprio per colpa della sedentarietà – spesso provoca negli anni patologie molto più gravi.