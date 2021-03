Arrivano le buone notizie con Agogica

“Un avvio non casuale: Agogica è una nuova realtà non-profit che mette a sistema l’esperienza e le competenze di un team di lavoro già da lungo corso operante a Cesenatico, sede della Aps. Ospiti della puntata inaugurale del format saranno Amministratori locali, rappresentanti delle associazioni di categoria, volti noti e musicisti, insieme per comunicare un messaggio di speranza e fare cultura nel senso più profondo del termine, cioè creando valore intorno alla bellezza e alle azioni messe quotidianamente in campo da tutti gli attori operanti in Romagna. Con questo obiettivo – insieme culturale e sociale – Agogica parte da Cesenatico (a cui sarà dedicata anche la seconda puntata del format, visibile online mercoledì 17 marzo) per estendere il suo raggio d’azione anche agli altri Comuni dell’Unione Rubicone e Mare.

Agogica Aps è una nuova organizzazione non-profit con sede a Cesenatico che riunisce un collettivo di musicisti di comprovato spessore nel panorama culturale nazionale. Il nome dell’associazione, infatti, è riconducibile a quest’arte e indica la libera interpretazione lasciata al talento e alla libertà dell’esecutore all’interno di uno schema. Fanno parte del consiglio direttivo il batterista e compositore Fabio Nobile, in qualità di presidente, il sassofonista Alessandro Fariselli (vice-presidente) e il bassista Massimiliano Freschi. L’associazione “eredita”, dunque, l’esperienza maturata – come singoli professionisti e come team di lavoro – dal direttivo, che può vantare nel suo portfolio l’organizzazione di sei edizioni del festival “Jazzenatico”, tre de “Il Porto del Jazz” e diversi concerti all’Arena Cappuccini, tutti realizzati in collaborazione con il Comune di Cesenatico. In aggiunta a queste rassegne, il direttivo di Agogica ha alle spalle una consolidata esperienza nell’organizzazione di eventi su tutto il territorio romagnolo e vanta collaborazioni con personalità artistiche di primo piano a livello nazionale e internazionale.

Il format “Good News: le buone notizie dalla Romagna”

“Good News” è un format che intende trasmettere, in sinergia con i sindaci dei Comuni dell’Unione Rubicone e Mare, tutte le potenzialità e le risorse dei territori, allo scopo di stimolare uno sguardo positivo e rinnovare l’aggregazione in un momento delicato come quello attuale. Il tutto condotto attraverso il filo rosso della musica, con interventi ad opera di artisti di spicco del panorama locale e non solo, perché il mondo della cultura possa assolvere al compito di ricucire in un unico orizzonte unitario le tante esperienze che, su versanti diversi, garantiscono la tenuta dei territori.

Per la realizzazione delle puntate è stato scelto di girare tutti i contributi video con lo smartphone: il format vuole, infatti, essere una testimonianza coerente con il periodo presente, nel quale gran parte delle attività e della socialità è mediata dagli schermi.

Le puntate del format verranno pubblicate sui profili Facebook e Instagram dell’Associazione di Promozione Sociale “Agogica” ogni domenica e mercoledì, alle ore 11.00, a partire dal 14 marzo.

