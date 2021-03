AstraZeneca, in provincia nessuna dose del lotto incriminato

La notizia che non ci voleva. Come se non bastasse la coltre di diffidenza che – più o meno legittimamente – sta accompagnando questa campagna vaccinale, ecco la nota di ieri della Regione Emilia Romagna che annuncia il blocco di un lotto del vaccino AstraZeneca segnalato dall’Aifa, l’agenzia italiana del farmaco, in seguito ad “alcuni eventi avversi gravi”.

E proprio sulla “gravità” di queste reazioni si appunta, nel day after, l’attenzione dell’opinione pubblica. L’Aifa ha parlato di decisione assunta “in via precauzionale”, precisando che “al momento non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e tali eventi”. Ma intanto, in attesa dell’esito delle verifiche, pare che nessuna delle dosi del lotto incriminato siano state utilizzate nella nostra provincia. I vaccini sarebbero infatti stati utilizzati solo a Bologna, nelle province di Modena e Ferrara ed inoculati, in particolare, a personale dell’Arma regionale dei carabinieri.

Intanto, ieri, la Regione ha diramato un comunicato nel quale ricorda di aver “inviato immediata comunicazione a tutte le strutture competenti, con la richiesta di verificare e comunicare la disponibilità di confezioni di questo lotto e, se presenti, di accantonarle, conservandole in frigorifero e corredandole di apposita dicitura ‘Non utilizzare’, in attesa di nuove disposizioni e controlli da parte di Aifa. E’ quindi in corso su tutto il territorio regionale l’accertamento sulla presenza di dosi di questo lotto vaccinale”.